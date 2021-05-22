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Названы пять способов ухода за кожей в жару
Фото: pexels.com

Названы пять способов ухода за кожей в жару

Иван Юминов

Здоровье

Летом от жары появляются отеки, сухость и жирный блеск кожи. Есть пять способов, которые позволяют справиться с этим.

Необходимо ежедневно пользоваться увлажняющим кремом, так как недостаток воды в организме провоцирует избыточное образование кожного сала. Также будет полезно наносить солнцезащитный крем на все открытые участки тела. Дело в том, что он позволит снизить риск возникновения злокачественных опухолей и предотвратит преждевременное старение кожи.

Прохладный душ сможет не только взбодрить вас, но и очистить поры, что позволит переносить жару легче. Что касается геля для душа, то рекомендуется либо вовсе отказаться от его использования, либо применять продукт с минимумом красителей.

Поход к косметологу за серьезными процедурами стоит отложить до осени или зимы. Кожа после очищения может отреагировать гиперпигментацией на солнце.

Наконец, нужно не забывать и о ногах. В жару нагрузка на них возрастает еще больше, поэтому нужно использовать жесткую щетку для удаления омертвевших клеток кожи. Затем стоит вытереть их и обработать питательным кремом, отмечает ФАН.

Ранее медики объяснили, почему опасно принимать горячий душ.

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