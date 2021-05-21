Диетолог рассказала, как остановить выпадение волос

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Диетолог Кинита Кадакия Патель объяснила, почему выпадают волосы, а также рассказала о том, как можно остановить этот нежелательный процесс. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По словам специалиста, одна из основных причин выпадения волос — нездоровое питание. При этом важно не только правильно питаться, но и употреблять достаточное количество протеина, так как белок нужен волосам. Уделять внимание стоит и количеству потребляемых калорий: низкокалорийная диета также может привести к проблемам с волосами. Кроме того, волосы могут выпадать из-за нехватки в организме витамина В12, цинка и железа. Губительный эффект на волосы может оказать и быстрая потеря веса.

Патель порекомендовала пройти тест, который покажет содержание витаминов в организме, а затем уже скорректировать свое питание, добавив в рацион продукты с недостающими для волос элементами — фолиевой кислотой, цинком, витаминами и другими полезными веществами.

Также диетолог посоветовала в своем Instagram обратиться к специалисту, если после изменения питания волосы не перестанут выпадать.

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