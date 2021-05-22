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Медики объяснили, почему опасно принимать горячий душ
Кадр из фильма «Верность»

Медики объяснили, почему опасно принимать горячий душ

Татьяна Плотникова

Здоровье

Привычка часто принимать горячий может пагубно отразиться на здоровье, полагают британские медики.

Как поясняют специалисты, под воздействием горячей воды повреждаются кератиновые клетки в эпидермисе. Излишне частый горячий душ вызывает сухость кожи и усугубляет дерматологические заболевания, в частности, экзему.

Чтобы избежать негативных последствий, врачи советуют принимать умеренно холодный душ продолжительностью не более десяти минут. При этом не рекомендовано сильно тереть и отшелушивать кожу, чтобы не вызвать появление микротравм, пишет Express.

Ранее врач объяснила, чем опасны прогулки под дождем.

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