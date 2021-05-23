Олег Леонов: Как не заблудиться во время грибной охоты

Фото: Пресс-служба «Лизы Алерт»

Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», эксперт по безопасности Олег Леонов провел обучающий урок в Парке Горького для грибников на тему «Как не заблудиться в лесу и что необходимо для выживания в нем».

По его словам, наибольшее количество случаев пропажи приходится именно на сезон теплой погоды, когда жители России идут в лес собирать ягоды и грибы. Наличие опыта при этом не имеет значения — заблудиться может каждый.

Леонов отметил, что перед походом необходимо выучить правила безопасности и быть подготовленным к непредвиденным ситуациям.

Для начала следует оповестить близких о том, куда и во сколько вы уходите, при этом желательно уточнить, с какой именно стороны вы будете заходить в лесную чащу. С собой рекомендуется взять свисток, лекарства и перекус. Желательно иметь при себе спички или зажигалку.

Специалист добавил, что огромное значение имеет предварительная зарядка телефона. Иногда мобильная связь работает даже в глубине леса.

Для детей или пожилых людей, которые реже пользуются смартфонами, существуют специальные GPS-брелки.

В том случае, если лесник уже потерялся, не стоит паниковать. Лучше всего остаться на месте, попытаться вызвать спасателей по номеру 112 или подать звуковой сигнал другим грибникам. Важно помнить, что попытки самостоятельно выйти из леса в 90 процентах случаев приводят к выбору категорически неправильного направления движения.

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