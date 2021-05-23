Фото: pexels.com / cottonbro

В народе понедельник, 24 мая, назывался Мефодиев день или Мокий мокрый. Православные христиане чтили память славянских просветителей Кирилла и Мефодия.

Приметы гласили, что влюбленные в этот день не должны раскрывать своих чувство второй половинке, это грозило разочарованием. Люди верили, что для разрыва отношений этот день подойдет идеально, кроме того, бывшие партнеры могут остаться хорошими друзьями.

Девушкам нельзя было мести пол 24 мая, иначе они могли «вымести» из дома всех своих женихов.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему 24 мая – идеальный день для разрыва отношений

Приметы погоды обещали мокрое лето, если в этот день дождливо, а если туманно и алый восход, то летом будет много гроз.

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры (День святых Мефодия и Кирилла). Профессиональный праздник отмечают кадровые работники.

177 лет назад телеграфом Морзе была отправлена первая телеграмма из Вашингтона в Балтимор. 121 год назад в Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора», который стал символом Октябрьской революции. 65 лет назад прошел первый конкурс песни Евровидения.

В этот день родились полководец Тиберия Нерон Клавдий Друз Германик, писатель Михаил Шолохов, поэт Иосиф Бродский, певец Боб Дилан.

Именины отмечают Ростислав, Александр, Михаил, Иосиф, Кирилл, Константин.

Читайте также: Народный календарь. Что нужно сделать 23 мая, чтобы получить финансовое благополучие