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Специалисты фонда «Вольное дело» совместно с МГУ запустили новый сезон видеоинтервью о борьбе с COVID-19
Фото: pixabay.com

Специалисты фонда «Вольное дело» совместно с МГУ запустили новый сезон видеоинтервью о борьбе с COVID-19

Самер Мустафа

Общество

Специалисты благотворительного фонда «Вольное дело» совместно с Московским государственным университетом имени Ломоносова запустили новый сезон познавательных видеоинтервью о борьбе с пандемией коронавируса «Что нужно знать о COVID-19».

Основная цель проекта — предоставить широкой аудитории достоверную информацию о заболевании. В роликах врачи, вирусологи и научные сотрудники медико-биологических центров подведут промежуточные итоги своей работы за время борьбы с инфекцией.

— Специалисты расскажут, как за прошедший год изменилось представление о вирусе с начала пандемии, чем опасен ранний перевод пациентов на аппарат искусственной вентиляции легких, какими препаратами сегодня лечат COVID-19, нужно ли прививаться уже переболевшим и можно ли вылечить постковидный синдром, — подчеркнули в пресс-службе благотворительного фонда.

Все выпуски будут опубликованы на канале «Вольное дело» на видеохостинге YouTube.

Первый сезон цикла «Что нужно знать о COVID-19» уже полностью доступен. Его начали выпускать в марте 2020 года. В нем врачи, вирусологи, биотехнологи рассказывают о причинах появления заболевания, прогнозах его дальнейшего развития и мерах профилактики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Царенко, реаниматолог:

— Коронавирус изменился по сравнению с тем, каким он был в начале своего появления. Он стал более коварным. Например, изменилось течение самой болезни. У многих заболевших ухудшается состояние на фоне сравнительно невысокой температуры.

И выявить проблему можно только с помощью постоянной компьютерной томографии. Только так можно определить, что терапию необходимо усиливать, а больного нужно госпитализировать. Изменился и подход к медикаментозному лечению пациентов. Все это и многое другое мы узнали за прошедший год с начала пандемии.

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пандемияМГУ имени М. В. Ломоносоваблаготворительный фонд
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