Ведущие предприниматели страны выступили в рамках программы «Атланты в школах»

Президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников выступил перед школьниками и раскрыл им секреты успешного ведения бизнеса / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В московских общеобразовательных учреждениях прошли открытые уроки «Атланты в школах». Перед учащимися выступили ведущие предприниматели страны.

Какими навыками и деловыми качествами важно обладать современному предпринимателю, с чего необходимо начинать свой бизнес и какой вклад вносят предприниматели в развитие страны — это и многое другое смогли узнать ребята из первых уст.

В школе № 1409 прошли уже четыре открытых урока. Одним из гостей стал президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников. В беседе с ребятами 10-го класса он рассказал о своем опыте создания бизнеса.

— Главная проблема российского предпринимательства — это доверие, точнее его отсутствие, что приводит к большому количеству сложностей во взаимоотношениях между партнерами по бизнесу, сотрудниками, — отметил Кожевников.

Предприниматель подчеркнул, что для успешного ведения бизнеса необходимо научиться доверять людям.

Также Михаил Кожевников считает, что хорошему бизнесмену необходимо учиться в течение в всей жизни.

— Даже после получения высшего образования я стремлюсь узнавать что-то новое, прохожу курсы, — рассказал он.

Стать успешным, по мнению эксперта, может тот, кто хочет стать счастливым.

— Для счастья человеку нужно три качества: чувство меры, чувство юмора и энергия для реализации идей, — поделился Кожевников.

В целом уроки «Атланты в школах» прошли уже в 100 учебных заведениях столицы, и этот проект будет продолжен.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Молотков, министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки:

— Сегодня у московских школьников много возможностей, чтобы реализовать себя в родном городе и стране, выбрать профессию и стать востребованными специалистами. Предпринимательство — это в первую очередь не деньги и прибыль, а польза и ответственность.

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