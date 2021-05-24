Проверки летних кафе начались в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

С 2019 года количество нарушений при работе летних кафе в Москве сократилось в 1,5 раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За последние пять лет количество включенных в городскую схему размещения кафе в столице выросло на 50 процентов: с 2131 в 2016 году до 3221 — в 2021-м. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, когда сезон летних кафе был открыт в аналогичные даты, количество выявленных нарушений в этом году сократилось более чем в 1,5 раза: с 59 до 35, — рассказал заммэра, уточнив, что заслуга в этом принадлежит в том числе и профилактической работе с рестораторами.

В прошлом году из-за ограничений на фоне пандемии летние веранды заработали в середине лета. В нынешнем году сезон летних кафе стартовал уже 1 апреля.

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