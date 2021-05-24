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Названы пять самых востребованных профессий в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Названы пять самых востребованных профессий в России

Полина Долганова

Общество

Курьер, водитель, бухгалтер, арт-дизайнер и IT-дизайнер являются самыми востребованными профессиями в России. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

При этом зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова отметила, что в скором времени большой спрос будут иметь строители, работники обслуживающего персонала для беспилотного общественного транспорта и специалисты в сфере IT-технологий.

Уточняется, что сложнее всего работу будет найти тем, кто получил образование по юридической специальности, а также в сфере государственного и муниципального управления, сообщает портал Ura.ru.

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