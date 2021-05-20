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Названа лучшая вакансия для подростков на лето в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Названа лучшая вакансия для подростков на лето в Москве

Ростислав Зубков

Рынок труда

Летом 2021 года в Москве больше всего возможностей трудоустройства для подростков будет в сфере курьерской доставки. Об этом «Вечерней Москве» заявила руководитель исследовательского центра SuperJob.ru Наталья Голованова.

По ее словам, пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по рынку труда, в связи с чем в прошлом году число вакансий для несовершеннолетних сильно сократилось. Однако сейчас ожидается стабилизация ситуации.

— Летом 2021 года мы прогнозируем больше всего возможностей трудоустройства для несовершеннолетних в сфере курьерской доставки. Здесь заработок зависит от количества заказов: на полную занятость он составляет в среднем 55 000 рублей в месяц на руки (после выплаты налогов), — сказала собеседница «ВМ».

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