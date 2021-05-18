Российские школьники рассказали, где хотели бы работать

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Большинство школьников, принявших участие в исследовании онлайн-школы Skysmart и Кружкового движения Национальной технологической инициативы, хотели бы работать в области информационных технологий.

О подобном желании заявил примерно каждый пятый респондент — всего 21 процент.

При этом 13 процентов мечтают в будущем работать в сфере искусства, 11 процентов — в медицине, девять процентов — в области технологии и промышленности, восемь процентов — в науке.

Также среди желанных областей будущей работы школьники называли образование, медиа и коммуникации, спорт, экономику, туризм.

Что касается наиболее важных навыков, в представлении 55 процентов участников исследования это умение работать с людьми. 51 процент назвали системное мышление и работу в режиме высокой неопределенности с быстрой сменой задач, 50 процентов — способность управлять проектами и процессами, сообщает RT.

Ранее были названы самые необычные специалисты, которых искали в Петербурге за май.

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