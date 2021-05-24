Специалисты Роскачества дали советы по выбору солнцезащитного крема

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Роскачество рассказало, как выбрать хороший крем для защиты кожи от вредного уф-излучения. По мнению специалистов, ультрафиолет ускоряет процессы старения кожи и повышает риск развития меланомы, поэтому так важно выбрать хороший санскрин.

По словам косметического химика Елены Николаевой, выбирать солнцезащитный крем следует в зависимости от его состава, а также учитывая состояние кожи.

— В первую очередь обратите внимание, указаны ли на креме аббревиатуры UVB и UVA. Такая маркировка означает, что такие средства обеспечивают защиту от излучения двух типов: А и В. Лучи спектра B (UVB) проникают в эпидермис (верхние слои кожи), способны вызвать сухость, воспаление, которые могут перейти в солнечный ожог,— сказала специалист.

Она пояснила, что для получения витамина D человеку достаточно побыть на солнце 10-15 минут, поэтому не стоит бояться дефицита из-за использования санскрина.

Так, Роскачество сообщило, что жителям северных городов будет достаточно солнцезащитных кремов с химическими фильтрами. Они более легкие, поэтому крем будет естественно выглядеть на лице.

Тем, кто живет на юге, следует выбирать крем со смешанными фильтрами — химическими и физическими, чтобы обеспечить более надежную защиту кожи. При этом следует учитывать, что светлокожим людям нужно выбирать крем только с физическими фильтрами, а людям с более смуглой кожей подойдет комбинация химических и физических, говорится на сайте организации.

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