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Целевые выплаты нуждающимся для покупки продуктов предложили ввести в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Целевые выплаты нуждающимся для покупки продуктов предложили ввести в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила ввести целевые выплаты на покупку продуктов для людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, безработных граждан или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума.

Об этом говорится в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Глава ТПП России Сергей Катырин направил документ на рассмотрение председателю комитета Государственной думы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

— Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков, — говорится в обращении.

К таким механизмам отнесли программы адресной помощи людям, которые стоят на бирже труда, семьям с детьми с низкими доходами. Таким категориям граждан предлагается выплачивать пособия на покупку продуктов питания, сообщает ТАСС.

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