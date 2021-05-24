Доходы бюджета Москвы увеличились на 27 процентов за первые четыре месяца 2021 года

Фото: Пресс-служба Департамента финансов города Москвы

В Департаменте финансов Москвы подвели итоги за первые четыре месяца этого года. За указанный период доходы столичного бюджета увеличились на 27 процентов. Об этом в понедельник, 24 мая, рассказала министр правительства Москвы и руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

В абсолютной величине доходы городского бюджета за январь — апрель 2021 года составили 1 триллион 102,3 миллиарда рублей. При этом значительную часть поступлений составили налоговые доходы, они по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году увеличились почти на 26 процентов.

По словам Елены Зяббаровой, за первые четыре месяца этого года доходы городского бюджета возросли на 234,5 миллиарда рублей (27 процентов) в сравнении с данным периодом в прошлом году. Это прежде всего обусловлено восстановлением столичной экономики.

— Улучшение ситуации в городской экономике по итогам 2020 года и первого квартала 2021 года позволило пересмотреть прогнозные показатели бюджета на текущий год с увеличением его доходной и расходной частей на 191,3 миллиарда рублей, — отметила глава столичного департамента финансов.

Из расходной части бюджета 97,6 процента было направлено на финансирование государственных программ столицы — это 1 триллион 62,9 миллиарда рублей (на 1 мая 2021 года — прим. «ВМ»). Больше половины этих средств ­­— 582,1 миллиарда (53,4 процента) — пошло на развитие социальных программ города: образование, здравоохранение, культура, спорт и социальная поддержка.

Ключевое внимание в финансовой политике столицы уделяется развитию системы здравоохранения. В связи с противодействием COVID-19 расходы на медицину были сильно увеличены.

— В текущем году эпидемическая ситуация, а также имеющиеся у столичной системы здравоохранения возможности и накопленные ресурсы позволяют обеспечивать весь объем необходимой медицинской помощи без наращивания бюджетного финансирования мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, — сказала Елена Зяббарова.

Также одной из важных задач остается реализация программы «Социальная поддержка жителей города Москвы». На нее за первые четыре месяца 2021 года было выделено 206,5 миллиарда рублей.

За четыре месяца текущего года на образование было выделено 137,3 миллиарда рублей, на развитие туризма и культуры (в том числе сохранение культурного наследия — прим. «ВМ») — 34,1 миллиарда рублей; на спорт — 19,2 миллиарда рублей.

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