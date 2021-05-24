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Подмосковный врач раскрыл способы снижения риска заболевания меланомой
Фото: pixabay.com

Подмосковный врач раскрыл способы снижения риска заболевания меланомой

Елена Фролова

Здоровье

Снизить риск заболевания раком кожи можно благодаря использованию солнцезащитных средств, а также закрытой одежды. Об этом рассказал заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи № 6 Московского областного онкологического диспансера Денис Сидоров.

— Лучше всего избегать пребывания на солнце в часы его наибольшей активности, а именно — с 10 до 16 часов. Не стоит пренебрегать солнцезащитными кремами. А еще важно носить головные уборы, а также отдавать предпочтение одежде с длинными рукавами, — пояснил эксперт.

Он также добавил, что не нужно забывать про солнцезащитные очки, так как существует меланома слизистых. По его словам, опасность представляют солярии и маникюр, который делается с использованием UV-ламп для сушки лака. Как объяснил врач, как правило, в зоне риска по заболеванию меланомой находятся светлокожие люди, а также те, у кого ослабленный иммунитет. Стоит поберечь себя еще и тем гражданам, которые в детстве получили сильные солнечные ожоги. Помимо этого, в зону риска попадают те, у кого кто-то из родственников болел меланомой, отмечает РИАМО.

Читайте также: Специалисты Роскачества дали советы по выбору солнцезащитного крема

Солнцеракмеланома
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