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Генпрокуратура РФ направила в суд дело главаря крупной группировки киллеров
Фото: Вечерняя Москва

Генпрокуратура РФ направила в суд дело главаря крупной группировки киллеров

Виктория Родимкина

Происшествия

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело главаря одной из крупнейших в стране группировок киллеров Аслана Гагиева, известного под прозвищем Джако. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Telegram-канале в понедельник, 24 мая.

Уточняется, что в ведомстве утвердили обвинительное заключение по делу Аслана Гагиева.

— В 2012–2013 годах по указанию обвиняемого в Северной Осетии участниками банд совершены шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа, — говорится в сообщении.

В рамках данного процесса Гагиеву вменяется причастность к шести убийствам. По версии следствия, обвиняемый создал в Северной Осетии три вооруженных группировки, которые подобрали участников среди местных жителей, достали оружие и боеприпасы.

Гагиеву грозит пожизненный срок, добавили в ведомстве.

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