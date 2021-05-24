Генпрокуратура РФ направила в суд дело главаря крупной группировки киллеров
Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело главаря одной из крупнейших в стране группировок киллеров Аслана Гагиева, известного под прозвищем Джако. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Telegram-канале в понедельник, 24 мая.
Уточняется, что в ведомстве утвердили обвинительное заключение по делу Аслана Гагиева.
— В 2012–2013 годах по указанию обвиняемого в Северной Осетии участниками банд совершены шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа, — говорится в сообщении.
В рамках данного процесса Гагиеву вменяется причастность к шести убийствам. По версии следствия, обвиняемый создал в Северной Осетии три вооруженных группировки, которые подобрали участников среди местных жителей, достали оружие и боеприпасы.
Гагиеву грозит пожизненный срок, добавили в ведомстве.
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