Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Жителей Подмосковья задержали в Пензе за сбыт наркотиков
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жителей Подмосковья задержали в Пензе за сбыт наркотиков

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Пензы задержали двоих жителей Московской области по подозрению в намерении сбыта наркотиков. Об этом рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, при личном досмотре у одного из задержанных нашли сверток, в котором находилось около 200 грамм героина. В автомашине было спрятано еще около 500 грамм аналогичного вещества.

Задержанные рассказали, что в Подмосковье забрали бесконтактным способом оптовую партию наркотика, а затем привезли в Пензенскую область, чтобы сделать закладки с более мелкими партиями.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Суд санкционировал заключение подозреваемых под стражу, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: Столичные оперативники задержали мужчину по подозрению в сбыте героина

задержаниеПензенская областьсбыт наркотиков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте