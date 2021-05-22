Жителей Подмосковья задержали в Пензе за сбыт наркотиков
Сотрудники правоохранительных органов Пензы задержали двоих жителей Московской области по подозрению в намерении сбыта наркотиков. Об этом рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.
Как уточняет ведомство, при личном досмотре у одного из задержанных нашли сверток, в котором находилось около 200 грамм героина. В автомашине было спрятано еще около 500 грамм аналогичного вещества.
Задержанные рассказали, что в Подмосковье забрали бесконтактным способом оптовую партию наркотика, а затем привезли в Пензенскую область, чтобы сделать закладки с более мелкими партиями.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Суд санкционировал заключение подозреваемых под стражу, сообщает «МВД Медиа».
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