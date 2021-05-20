Столичные оперативники задержали мужчину по подозрению в сбыте героина

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рязанский проспект Карта всех событий

Оперативники задержали 30-летнего ранее судимого мужчину, который может быть причастен к распространению наркотиков на территории Москвы и Подмосковья. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УНК ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленник был задержан на Рязанском проспекте. При задержании он выбросил сверток, который позже был изъят. Внутри него находились расфасованные наркотики, которые позже преступник планировал сбыть. Установлено, что изъятое вещество является героином массой более 120 граммов.

Далее оперативники обследовали тайники в подъезде одного из домов на Рязанском проспекте, которые успел сделать подозреваемый. В тайниках были найдены две закладки в виде полимерных свертков с героином массой около четырех граммов внутри.

Следствием возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Ранее «ВМ» писала о том, что силовые структуры пресекли деятельность незаконного игорного клуба в Химках. Полиция задержала 35-летнего москвича, который незаконно проводил азартные игры и покерные турниры вне игровой зоны с использованием специального оборудования.

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