Экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры РФ оставили под арестом
Басманный суд Москвы оставил под арестом экстрадированного из Австрии бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры Российской Федерации Бориса Мазо, который обвиняется в хищении средств при реконструкции Эрмитажа. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская в четверг, 20 мая.
По ее словам, Мазо будет находиться под стражей до 16 августа 2021 года.
Напомним, после совершенных преступлений Мазо покинул Россию. Его объявили в международный розыск. Спустя некоторое время обвиняемый был задержан в Австрии и экстрадирован в Россию.
Борис Мазо занимал должность директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ. Мазо воспользовался своим служебным положением и в составе организованной группы заключил госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ между ФГБУК «Государственный Эрмитаж» и компанией, которую контролировало преступное сообщество.
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