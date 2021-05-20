Экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры РФ оставили под арестом

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Басманный суд Москвы оставил под арестом экстрадированного из Австрии бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры Российской Федерации Бориса Мазо, который обвиняется в хищении средств при реконструкции Эрмитажа. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская в четверг, 20 мая.

По ее словам, Мазо будет находиться под стражей до 16 августа 2021 года.

Напомним, после совершенных преступлений Мазо покинул Россию. Его объявили в международный розыск. Спустя некоторое время обвиняемый был задержан в Австрии и экстрадирован в Россию.

Борис Мазо занимал должность директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ. Мазо воспользовался своим служебным положением и в составе организованной группы заключил госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ между ФГБУК «Государственный Эрмитаж» и компанией, которую контролировало преступное сообщество.

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