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Обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника Минкульта РФ экстрадировали из Австрии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника Минкульта РФ экстрадировали из Австрии

Никита Абрамов

Происшествия

Экс-чиновника Министерства культуры РФ Бориса Мазо, обвиняемого в мошенничестве, отмывании денег и организации преступного сообщества, экстрадировали из Австрии в Россию. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По данным правоохранителей, Борис Мазо занимал должность директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ. Мазо воспользовался своим служебным положением и в составе организованной группы заключил госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ между ФГБУК «Государственный Эрмитаж» и компанией, которую контролировало преступное сообщество.

После совершенных преступлений Мазо покинул Россию. Его объявили в международный розыск. Спустя некоторое время обвиняемый был задержан в Австрии и экстрадирован в Россию.

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