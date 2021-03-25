Задержан мужчина, который захватил самолет в аэропорту Мавритании

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Задержан мужчина, который захватил самолет без пассажиров в аэропорту Мавритании Нуакшот-Умтунси. Об этом РИА Новости рассказал знакомый с ситуацией источник.

Инцидент произошел в четверг, 25 марта. Неизвестный захватил самолет в международном аэропорту Мавритании и угрожал взорвать воздушное судно, если сотрудники правоохранительных органов попытаются его остановить.

По предварительным данным, мужчина требовал дать ему возможность улететь на самолете. Собеседник агентства уточнил, что захватчик имеет гражданство США.

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