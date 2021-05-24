Уникального антропоморфного робота создадут в подмосковном Одинцове

Фото: mii.mosreg.ru

Робота DRUID, который может естественным образом взаимодействовать с человеком, начали разрабатывать воспитанники Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Роболатория», который находится в подмосковном Одинцове.

Как обещают сами создатели, их разработку можно будет использовать в сфере образования, банковском деле и гостиничном бизнесе. Робот будет обучать студентов принципам работы антропоморфных систем, а также сможет стать уникальным хостом для заведений.

Уникальный искусственный интеллект будет собирать информацию по клиентам или диалогам, распознавать лица и голоса, генерировать ответы и поддерживать общение.

— Одинцовский ЦМИТ «Роболатория» был открыт при содействии подмосковного правительства. Это является примером того, как должны взаимодействовать и развиваться центры молодежного инновационного творчества, — подчеркнула руководитель регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в данном центре дети не только получают теоретические знания, но и принимают участие в действующих коммерческих проектах, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Проект воплощают в жизнь при содействии Московского политеха, подмосковного ведомства, Госуниверситета управления, МГИМО, Лаборатории Касперского и других компаний.

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