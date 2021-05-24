Диетолог рассказала, кому нельзя есть клубнику

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Ольга Кораблева объяснила, почему не стоит есть клубнику на голодный желудок и давать ее маленьким детям. По ее словам, эта ягода может стать сильным пищевым аллергеном.

— Ягода провоцирует выраженную реакцию иммунной системы, особенно если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В тяжелых случаях возможен анафилактический шок, — уточнила специалист.

Не следует давать ягоду кормящим матерям, беременным женщинам и маленьким детям, поскольку у них может развиться аллергия, объяснила диетолог.

Также клубнику не стоит есть людям с гастритом или язвой желудка — в ягоде содержится щавелевая кислота, которая может спровоцировать приступ болезни, передает РИА Новости.

Читайте также: Диетолог рассказала, какой вред наносит употребление кофе по утрам натощак