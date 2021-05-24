Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог рассказала, кому нельзя есть клубнику
Фото: pixabay.com

Диетолог рассказала, кому нельзя есть клубнику

Михаил Алимов

Здоровье

Врач-диетолог Ольга Кораблева объяснила, почему не стоит есть клубнику на голодный желудок и давать ее маленьким детям. По ее словам, эта ягода может стать сильным пищевым аллергеном.

— Ягода провоцирует выраженную реакцию иммунной системы, особенно если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В тяжелых случаях возможен анафилактический шок, — уточнила специалист.

Не следует давать ягоду кормящим матерям, беременным женщинам и маленьким детям, поскольку у них может развиться аллергия, объяснила диетолог.

Также клубнику не стоит есть людям с гастритом или язвой желудка — в ягоде содержится щавелевая кислота, которая может спровоцировать приступ болезни, передает РИА Новости.

Читайте также: Диетолог рассказала, какой вред наносит употребление кофе по утрам натощак

диетологздоровьеклубника
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Все мнения
О проекте