Диетолог Соломатина объяснила, почему нельзя полностью отказываться от сахара

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Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему нельзя полностью исключать из рациона сахар. По ее мнению, без него организм человека не может существовать. Например, мозг функционирует только на основе глюкозы.

— Без сахара люди не живут. Другое дело, что в настоящее время в организм человека попадает слишком большое его количество. Однако при этом многие не любят тратить много энергии, чтобы быстро его сжечь, — пояснила Соломатина.

Она также подчеркнула, что сахар в принципе можно добавлять в рацион в малых количествах.

— Совсем без него питаться нельзя, потому что он представляет собой энергетический экстракт, без которого можно и умереть, — добавила диетолог.

По ее словам, организм до последнего будет добывать себе глюкозу, даже из самого себя. При голоде, как подчеркнула специалист, человек не сразу умирает. Сначала он расходует запасы сахара из печени и мышц, потом идет распад жира и белка, отмечает «Москва 24».

Вместе с тем излишнее употребление сахара становится причиной того, что организм не успевает от него избавляться. В результате глюкоза начинает гулять по кровеносным сосудам, разрушая их.

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