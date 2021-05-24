Андрей Воробьев поручил сократить до десяти дней сроки отключения горячей воды

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Профилактика отопительных систем стартует в Московской области с 1 июня. В связи с этим губернатор региона Андрей Воробьев во время совещания с правительством региона рекомендовал сократить по возможности до десяти дней сроки отключения горячей воды.

— С началом лета мы традиционно запускаем профилактику нашей системы отопления. С технологической точки зрения она устроена таким образом, что будет проводиться отключение воды. В прошлом году на многих территориях мы смогли вместо 14 дней сделать профилактику за десять, — напомнил Андрей Воробьев.

По его мнению, в 2021 году необходимо постараться выполнить профилактику за срок не дольше десяти дней, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». При этом уточняется, что в 14 округах региона существует свыше 100 котельных, которые обеспечивают водой более 90 тысяч человек.

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