Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом матчей на Евро-2020
Фото: instagram.com/achillcat

Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом матчей на Евро-2020

Михаил Алимов

Животные

Кот Ахилл, который стал известен своими предсказаниями футбольных матчей, продолжит предсказывать результаты на чемпионате Европы 2021 года. Об этом 24 мая рассказала пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

— Да, мы с благодарностью приняли это предложение. И, несомненно, Ахилл ответил полным согласием, — отметила пресс-секретарь.

Ахилл, возможно, будет предсказывать результаты всех матчей турнира, не только петербургских.

— Это уже вопрос дальнейшего обсуждения с его врачом, семьей и, конечно, теми руководителями, которые будут заниматься самими спортивными мероприятиями, — уточнила Халтунен.

Хозяйка кота Анна Кондратьева рассказала, что у Ахилла сейчас очень плотный график — он участвует в переписи питомцев, живущих в музеях и библиотеках, посещает хосписы и больницы, передает ТАСС.

Напомним, кот Ахилл стал известен в 2017 году, когда верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка конфедераций, в том числе одной из финальных.

Читайте также: Если не мы, то кот: животные трудятся наравне с людьми

футболпредсказаниекот
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Все мнения
О проекте