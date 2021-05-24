Эрмитажный кот Ахилл станет оракулом матчей на Евро-2020

Фото: instagram.com/achillcat

Кот Ахилл, который стал известен своими предсказаниями футбольных матчей, продолжит предсказывать результаты на чемпионате Европы 2021 года. Об этом 24 мая рассказала пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

— Да, мы с благодарностью приняли это предложение. И, несомненно, Ахилл ответил полным согласием, — отметила пресс-секретарь.

Ахилл, возможно, будет предсказывать результаты всех матчей турнира, не только петербургских.

— Это уже вопрос дальнейшего обсуждения с его врачом, семьей и, конечно, теми руководителями, которые будут заниматься самими спортивными мероприятиями, — уточнила Халтунен.

Хозяйка кота Анна Кондратьева рассказала, что у Ахилла сейчас очень плотный график — он участвует в переписи питомцев, живущих в музеях и библиотеках, посещает хосписы и больницы, передает ТАСС.

Напомним, кот Ахилл стал известен в 2017 году, когда верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка конфедераций, в том числе одной из финальных.

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