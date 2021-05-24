Центр славянской письменности «Слово» отметил двухлетие

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Центр славянской письменности «Слово» 24 мая отмечает день рождения. Центру, расположенному в павильоне «Земледелие» на ВДНХ, исполнилось два года.

Центр «Слово» расположен в уникальном отреставрированном здании — одном из главных символов выставки. Павильон построили в 1954 году по проекту Алексея Тации. Здание расположено на Главной аллее сразу за фонтаном «Каменный цветок».

Реставраторы восстановили декоративное убранство и выложенный смальтой герб. Первоначальный облик вернули витражу «Переяславская рада», отреставрировали шпиль и венчающую его звезду, стелы, керамические капители и элементы арки входа.

Посетители музея могут наглядно и подробно проникнуться историей возникновения славянской письменности — познакомиться с первыми алфавитами и древнейшими произведениями литературы. В центре проводятся тематические экскурсии, регулярно появляются новые экскурсии.

Кроме постоянной экспозиции, в музейном пространстве центра «Слово» проходят временные выставки. Осенью 2019 года можно было увидеть редчайшие книги — шедевры художественного, переплетного и типографского искусства XVII — начала XX века. Все они хранятся в фондах Московского государственного объединенного музея-заповедника.

В центре проводят мастер-классы — занятия по исторической каллиграфии и леттерингу, а также воркшопы по церковнославянскому языку, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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