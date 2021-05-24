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Музей «Кусково» пригласил москвичей на фестиваль «Органные вечера»
Фото: kuskovo.ru

Музей «Кусково» пригласил москвичей на фестиваль «Органные вечера»

Ольга Маркова

Культура

Музей-усадьба «Кусково» 29 мая приглашает москвичей на открытие XI фестиваля «Органные вечера в Кускове». Все лето по средам и субботам гости музея смогут наслаждаться классической музыкой в интерьерах большого дворца.

Фестиваль откроет программа барочной музыки. Произведения Баха, Генделя и других композиторов исполнит барочная капелла «Золотой век» под руководством Александра Листратова.

Прозвучат знаменитая Токката и фуга ре минор, Трио-соната для двух скрипок и бассо континуо ре минор, Соната для виолы да гамба и клавесина в версии для барочной виолончели, органа и клавесина и Концерт для органа, струнных и бассо континуо ре минор И. С. Баха. Творчество Г. Ф. Генделя будет представлено инструментальной и вокальной музыкой.

Всего в рамках фестиваля запланировано 26 концертных программ, которые познакомят публику с шедеврами европейской и русской музыкальной классики, оригинальными программами этнической и средневековой музыки, джазовыми обработками и произведениями современных композиторов.

Фестиваль продлится до 18 сентября, сообщается на сайте музея.

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