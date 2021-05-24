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Музей имени Пушкина позвал москвичей на театральный фестиваль «Пушкинский.Youth»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей имени Пушкина позвал москвичей на театральный фестиваль «Пушкинский.Youth»

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина представляет театральный фестиваль «Пушкинский.Youth», который пройдет на сцене ЦЭВ «Мусейон» в мае и июне.

Зрители увидят спектакли, возраст участников постановок которых — режиссеров, актеров, художников по костюмам, гримеров, свето- и звукооператоров, сценографов и сценаристов — от 14 до 21 года.

В пятницу, 28 мая, фестиваль откроет спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Программу продолжит 30 мая постановка «Безуmen», где зрители попадут в путешествие безумных.

В июне гостям фестиваля представят постановки «Чайка для битников», «Ростки теплицы над обрывом», «Истории судьбы» и Crude.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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театрГосударственный музей изобразительных искусств имени Александра Пушкинафестиваль
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