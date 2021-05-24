Музей имени Пушкина позвал москвичей на театральный фестиваль «Пушкинский.Youth»
Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина представляет театральный фестиваль «Пушкинский.Youth», который пройдет на сцене ЦЭВ «Мусейон» в мае и июне.
Зрители увидят спектакли, возраст участников постановок которых — режиссеров, актеров, художников по костюмам, гримеров, свето- и звукооператоров, сценографов и сценаристов — от 14 до 21 года.
В пятницу, 28 мая, фестиваль откроет спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Программу продолжит 30 мая постановка «Безуmen», где зрители попадут в путешествие безумных.
В июне гостям фестиваля представят постановки «Чайка для битников», «Ростки теплицы над обрывом», «Истории судьбы» и Crude.
Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.
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