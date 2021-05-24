Диетолог Ковальков назвал способ «выключить» старение
Диетолог Алексей Ковальков обсудил способы замедлить старение со специалистом по антивозрастной терапии Еленой Островской.
Она отметила, что на долголетие влияет не только здоровый образ жизни и генетика, но и гормоны. Если у мужчины есть сахарный диабет, ему обязательно нужно следить за уровнем тестостерона.
— Это рекомендация только для мужчин. Уровень тестостерона напрямую влияет на долголетие, липидный профиль, на вес, уровень сахара. Если вы хотите, чтобы мужчина приносил вам в клювике зарплату, строил ваш дом, что-то делал, и не хотите тратиться на похороны, уговорите его сдать анализы на тестостерон. Если он ниже плинтуса, обратитесь к врачу. Это вопрос долголетия и качества жизни, — пояснил Ковальков.
Островская подчеркнула, что регулярное употребление алкоголя «забивает» антиоксидантную систему, уменьшает выработку половых гормонов, замедляет лимфоток и задерживает воду в организме.
— Всегда, когда у нас инсулинорезистентность, нам нужны антиоксиданты из группы альфа-липоевой кислоты. Это вещество, которое помогает снизить уровень сахара, есть в виде БАДов, но есть противопоказания — болезни желудка в стадии обострения. Любой препарат должен назначаться врачом, — отметила Островская.
Помочь продлить молодость помогут различные антиоксиданты. Врач добавила, что есть антиоксиданты широкого профиля, например коэнзим Q10, который тоже вырабатывается организмом, но со временем его становится мало. Препараты с этим антиоксидантом могут назначаться, если пациент перенес выраженный окислительный стресс, воспаление. Ковальков добавил, что «выключить» старение можно с помощью мониторинга гормонов и витаминов, регулярной физической активности и минимизации стресса. После 45 лет обязательно нужно регулярно принимать профилактически витамин D, омега-3, антиоксиданты, альфа-липоевую кислоту.
По словам врачей, нужно регулярно проверять уровень гормонов, витаминов группы В, железа и поддерживать организм в случае нехватки микроэлементов. Врач поможет найти причины нехватки витаминов и восполнить их, чтобы предотвратить резкое старение организма и возобновить клеточный обмен. При дефиците некоторых витаминов половые гормоны никогда не получится поднять, подчеркнула Островская. Видео опубликовано на YouTube-канале доктора Ковалькова.
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