Соглашение о мониторинге иранских ядерных объектов продлили до 24 июня

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство и Тегеран до 24 июня продлили соглашение о мониторинге международными инспекторами ядерных объектов Ирана. Об этом он рассказал на пресс-конференции в понедельник, 24 мая.

— Оборудование и механизм проверки, который мы ранее согласовали, продолжат работать еще один месяц — до 24 июня 2021 года, — сказал Гросси.

Он отметил, что на встрече представителей МАГАТЭ и властей Ирана также было согласовано, что вся собранная при инспекции информация будет храниться у МАГАТЭ, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что 22 мая истек срок временного соглашения между Тегераном и МАГАТЭ о мониторинге иранских ядерных объектов, который был заключен сроком на три месяца.

СПРАВКА «ВМ»

Иран совместно с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, США, Франция, Великобритания, Китай) и ФРГ подписали всеобъемлющий план действий в 2015 году. В его рамках Тегеран обязался ограничить ядерную программу, а также временно отказаться от закупки и продажи вооружений. Взамен с Ирана должны были снять все санкции.

В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп решил выйти из соглашения и вернуть американские санкции в отношении Ирана. После этого договоренность фактически перестала существовать.

6 апреля 2021 года в Вене началось заседание совместной комиссии Ирана и международной «пятерки». По результатам очного заседания двум рабочим группам экспертов поручили определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.

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