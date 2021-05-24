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День открытых садов пройдет в Кузьминках
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

День открытых садов пройдет в Кузьминках

Ольга Маркова

Культура

Мосприрода приглашает жителей и гостей города 28 мая на День открытых садов. Мероприятие состоится в дендросаду природной территории «Кузьминки-Люблино».

Посетители смогут пройтись по дендросаду вольерного комплекса с экскурсией, под тенью деревьев порелаксировать на ковриках, полюбоваться цветением деревьев и кустарников, а также совершить гимнастические и дыхательные упражнения.

Дендросад в Кузьминках — это настоящий сад здоровья. Хвойные деревья выделяют фитонциды, важные для поддержания хорошего самочувствия.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте Мосприроды.

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