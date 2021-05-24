Мемориальную доску композитору Аркадию Островскому откроют в Москве

Фото: Генде-Роте Валерий/ТАСС

Газетный переулок, 13/15 Карта всех событий

В День защиты детей, 1 июня, в Москве пройдет торжественная церемония открытия мемориальной доски композитору-песеннику Аркадию Островскому. Об этом сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса.

Памятный знак установят на здании Дома композиторов по адресу Газетный переулок, дом 13/15. Авторами мемориальной доски являются московский скульптор Андрей Забалуев и архитектор Михаил Корси. В композицию включено скульптурное портретное изображение Аркадия Островского, а также нотная строчка песни «Пусть всегда будет Солнце!», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Аркадий Островский (1914-1967) — заслуженный деятель искусств РСФСР. Он является автором таких композиций, как«Пусть всегда будет Солнце!», «Песня остается с человеком», колыбельная «Спят усталые игрушки». Песни Островского исполняли Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Эдуард Хиль и другие отечественные и зарубежные артисты.

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