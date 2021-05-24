«Для меня это все ад»: Прохор Шаляпин рассказал о своей диете

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По словам певца Прохора Шаляпина, ему помогает оставаться в физической форме спортивная ходьба и ограничения в питании. В интервью Лене Лениной он рассказал о своей диете.

— Я стараюсь не есть животный жир, я не люблю свинину, сливочное масло. Не могу есть — на генетическом уровне отторжение. Хотя считается, что он в небольших количествах нужен. Я слушаю свой организм в первую очередь. Но не ем сало, для меня это все ад, не могу есть. Я люблю постное мясо, — пояснил Шаляпин.

Артист отметил, что не может есть, как спортсмены, одну куриную грудку, клетчатку и гречку, через неделю ему «становится не по себе». Он любит свеклу, квашеную капусту и фасоль.

— Не могу сказать, что в чем-то себе отказываю. Я сладкоежка, очень люблю конфеты. Я понимаю, что сахар — это зло, человек сокращает себе жизнь тем, что ест сахар, — подчеркнул Шаляпин.

По его словам, он старается гулять в парках и быстро ходить на значительные расстояния. В среднем за день он проходит по 10 километров.

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