«Идем экспресс-методом»: актриса Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС

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Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко начали подготовку к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов». Об этом сообщил Первый канал в понедельник, 24 мая.

— Для всех сейчас ситуация необычная, потому что такой короткой подготовки еще не было никогда. Ни для космонавтов, ни для туристов в том числе. Поэтому мы немножко экспресс-методом идем, движемся, — рассказала актриса в эфире Первого канала.

Напомним, Пересильд и Шипенко отправятся на МКС 5 октября. Ожидается, что они вернутся на Землю 17 октября.

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