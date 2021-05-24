«Идем экспресс-методом»: актриса Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко начали подготовку к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов». Об этом сообщил Первый канал в понедельник, 24 мая.
— Для всех сейчас ситуация необычная, потому что такой короткой подготовки еще не было никогда. Ни для космонавтов, ни для туристов в том числе. Поэтому мы немножко экспресс-методом идем, движемся, — рассказала актриса в эфире Первого канала.
Напомним, Пересильд и Шипенко отправятся на МКС 5 октября. Ожидается, что они вернутся на Землю 17 октября.
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