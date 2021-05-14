Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Актриса Юлия Пересильд прибудет в Подмосковье на пошив скафандра для съемок на МКС
Фото: pixabay.com

Актриса Юлия Пересильд прибудет в Подмосковье на пошив скафандра для съемок на МКС

Татьяна Плотникова

Кино

Научно-производственное предприятие «Звезда» в Московской области ожидает актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космических туристов, которым предстоит полет к МКС, для пошива скафандров.

Как рассказал глава предприятия Сергей Позняков, с кинозвезд и космических туристов снимут мерки и отольют ложементы.

Все это следует полностью завершить не позднее чем за месяц до старта, поскольку к этому сроку необходимое оборудование должно быть поставлено на Байконур, рассказал Позняков РИА Новости.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что режиссер Клим Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС.

Читайте также: Новую российскую орбитальную станцию создадут на замену МКС после 2025 года

киноМКСМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Все мнения
О проекте