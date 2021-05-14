Актриса Юлия Пересильд прибудет в Подмосковье на пошив скафандра для съемок на МКС

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Научно-производственное предприятие «Звезда» в Московской области ожидает актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космических туристов, которым предстоит полет к МКС, для пошива скафандров.

Как рассказал глава предприятия Сергей Позняков, с кинозвезд и космических туристов снимут мерки и отольют ложементы.

Все это следует полностью завершить не позднее чем за месяц до старта, поскольку к этому сроку необходимое оборудование должно быть поставлено на Байконур, рассказал Позняков РИА Новости.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что режиссер Клим Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС.

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