Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов назвали пол будущего ребенка

Фото: instagram/kostenko.94

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов готовятся к рождению третьего ребенка. Как сообщила 24 мая звездная пара, они ожидают мальчика.

Ребенок должен родиться примерно в середине осени, Костенко сейчас находится на 15-й неделе беременности. Единственные трудности, как рассказывают супруги, были из-за сильного токсикоза.

В своем Instagram-аккаунте она также напомнила об уважении к беременным женщинам и заявила, что пол ребенка — это не главное.

— … пол — это последнее, о чем должны думать будущие родители. И прошу вас, будьте толерантны и тактичны с беременными в вашем окружении — отмечает модель.

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