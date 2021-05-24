Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов назвали пол будущего ребенка
Фото: instagram/kostenko.94

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов назвали пол будущего ребенка

Михаил Алимов

Звезды

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов готовятся к рождению третьего ребенка. Как сообщила 24 мая звездная пара, они ожидают мальчика.

Ребенок должен родиться примерно в середине осени, Костенко сейчас находится на 15-й неделе беременности. Единственные трудности, как рассказывают супруги, были из-за сильного токсикоза.

В своем Instagram-аккаунте она также напомнила об уважении к беременным женщинам и заявила, что пол ребенка — это не главное.

— … пол — это последнее, о чем должны думать будущие родители. И прошу вас, будьте толерантны и тактичны с беременными в вашем окружении — отмечает модель.

Читайте также: «Лучший подарок»: Анастасия Костенко объявила, что ждет третьего ребенка

Анастасия Костенкодетизвезды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Все мнения
О проекте