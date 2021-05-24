Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов назвали пол будущего ребенка
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов готовятся к рождению третьего ребенка. Как сообщила 24 мая звездная пара, они ожидают мальчика.
Ребенок должен родиться примерно в середине осени, Костенко сейчас находится на 15-й неделе беременности. Единственные трудности, как рассказывают супруги, были из-за сильного токсикоза.
В своем Instagram-аккаунте она также напомнила об уважении к беременным женщинам и заявила, что пол ребенка — это не главное.
— … пол — это последнее, о чем должны думать будущие родители. И прошу вас, будьте толерантны и тактичны с беременными в вашем окружении — отмечает модель.
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