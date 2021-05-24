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Волнорезы на протяжении трех километров установят на Куршской косе
Фото: pixabay.com

Волнорезы на протяжении трех километров установят на Куршской косе

Елена Фролова

Общество

Работы по берегозащите начнут проводить на Куршской косе в 2022 году. Такую информацию предоставил директор одноименного Национального парка Анатолий Калина.

Чтобы укрепить побережье зеленой территории, специалисты восстановят волнорезные сооружения на полосе, которая проходит от Зеленоградска до поселка Лесное. Общая протяженность сооружений будет равна почти трем километрам.

— Рабочие забьют деревянные сваи на длину 70 метров от берега в море, расстояние между гидротехническими сооружениями тоже составит 70 метров, — подчеркнул Анатолий Калина.

По его словам, волнорезы позволят увеличить ширину пляжей и замедлить процесс разрушения одного из уникальных российских заповедников, отмечают «Невские новости».

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берегаНациональный парк «Куршская коса»волнорезы
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