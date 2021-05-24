Мать стилиста Рогова раскритиковала образы Собчак и Киркорова

Фото: Youtube / ROGOV LIVE

Мать стилиста Рогова Любовь Рогова раскритиковала образы Собчак и Киркорова в ходе шоу «Завтрак с королевой». Сын показал ей фото звезд, сделанное на музыкальном фестивале «Жара Music Awards».

— Я не могу сказать, что фото удачно для Филиппа, да и Ксения Анатольевна здесь не очень. Мне не нравится одежда Ксении. Абсолютно не нравится. Киркоров одет более строго, обувь на нем яркая, но весь образ черно-белый. Он очень чем-то недоволен и зол, — заявила Любовь Анатольевна.

Она вспомнила случай, когда на одном из мероприятий случайно задела короля поп-музыки и он посмотрел на нее так же зло, но стилист сказал Киркорову, что это его мама, и артист успокоился.

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