Российский интернет форум подвел итоги

Фото: Пресс-служба РАЭК

В Подмосковье прошел Российский интернет форум, который отметил 25–летие в этом году. На площадке РИФ собрались представители всех крупнейших компаний рунета, государства, а также молодых специалистов и участников из других стран. Грандиозное открытие мероприятия прошло в формате аналитической панели «Цифры и Тренды 2021/2022». Продолжилось такими мероприятиями как: «Цифровой Диктант», деловой завтрак «ИТ–суббота без галстуков», круглый стол по цифровой трансформации госуслуг, секция о рынке O2O в России и т.д.

— Я всех рад приветствовать на юбилейном РИФе. Мы фиксируем беспрецедентный рост Рунета, это результат условий отрасли и государства. Интернет и его российский сегмент должны быть безопасной средой для всех, чтобы каждый мог делать то, что ему нравится, не ущемляя прав других. В России одно из самых либеральных законодательств в сфере цифры. Я надеюсь, мы этот тренд сохраним. То, что русский язык является вторым в мире по использованию в сети интернет, это шанс продвигать российскую составляющую далеко за пределы страны, — поделился председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, Александр Хинштейн.

На площадке РИФ четыре дня масштабно отмечали юбилей форума. Участники форума принимали участие в спортивных мероприятиях (йога, восточные единоборства, традиционный ИТ–забег), принимали участие в вечеринках и концертах, играли в квиз, а в последний день форума организаторы приняли участие в ярком флешмобе.

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