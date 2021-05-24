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Москвичам рассказали о работе экоцентра «Цветоводство» на ВДНХ
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Москвичам рассказали о работе экоцентра «Цветоводство» на ВДНХ

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Экоцентр «Цветоводство» на ВДНХ открыли для посетителей. Он находится в отремонтированном павильоне № 29.

Специалисты полностью отремонтировали фасады, кровлю, интерьеры и четыре декоративных бассейна. Также они отреставрировали скульптуру «Флора» и заменили около 50 витражных окон. Рабочие установили современные системы водо- и электроснабжения, отопления, вентиляции и пожарно-охранной сигнализации.

Посетители экоцентра смогут погрузиться в мир необычных растений в высокотехнологичном голографическом кинотеатре и сходить в школу ландшафтной архитектуры. С помощью VR-очков они имеют возможность увидеть мир глазами насекомых. В пространстве «Четыре сезона» можно узнать о современных тенденциях озеленения, насладиться красотой и ароматом растений. Более того, в арт-павильоне «Метаморфозы природы» посетители узнают о жизни бабочек, а еще на территории экоцентра распустились цветы.

Москвичам рассказали о работе экоцентра «Цветоводство» на ВДНХФото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Павильон работает каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

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