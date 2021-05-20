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Россия, Москва, природный заказник Воробьёвы горы Карта всех событий

Контейнеры для сбора ненужной обуви установили в экоцентрах Мосприроды. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Москвичи могут принести в места сбора туфли, кроссовки, сапоги и ботинки. Обувь будут превращать в резиновую крошку, которую используют при благоустройстве детских площадок. Переработкой займется Дмитровский завод РТИ, уточнили в пресс-службе.

— Мосприрода присоединилась к экологическому флешмобу по сбору и переработке ненужной обуви #Добробувь... Приносить можно любую обувь, главное, чтобы она была чистой и упакована в пакет, — говорится в сообщении.

Сбор обуви ведется в пяти экоцентрах Мосприроды. Принести свои туфли и кроссовки можно в такие центры, как «Воробьевы горы», «Экошкола Кусково», «Скворечник», «Битцевский лес» и «Конный двор», пишет РИА Новости.

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