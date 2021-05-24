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Работу лифтов и эскалаторов возобновили на станции Волоколамская МЦД-2
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Работу лифтов и эскалаторов возобновили на станции Волоколамская МЦД-2

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Волоколамская Карта всех событий

Подача электроэнергии возобновлена на станции Волоколамская Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) и второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом в понедельник, 24 мая, рассказали в пресс-службе МЖД.

В настоящее время лифты и эскалаторы работают в штатном режиме, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что утром 24 мая произошло отключение электроэнергии в турникетном павильоне станции Волоколамская из-за выхода из строя внешнего источника питания. Временно в павильоне не работали лифты и эскалаторы.

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транспортМЦД-2эскалатор
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