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Новый пункт экипировки поездов построили на станции Кусково МЖД
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Новый пункт экипировки поездов построили на станции Кусково МЖД

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Кусково Карта всех событий

Новый пункт экипировки для региональных «Ласточек» и пассажирских поездов построили на станции Кусково Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе компании.

В пункте экипировки будет производиться все необходимое для подготовки поездов в рейс. Здесь станут проходить экипировку 11 «Ласточек» и три пассажирских поезда сообщением Москва — Курск и Москва — Белгород. С 29 мая именно отсюда составы будут подаваться под посадку пассажиров на новый вокзал Восточный и на Курский вокзал.

Под новый пункт экипировки отведены два станционных пути, между которыми сделана площадка для обслуживания поездов. На одном пути можно одновременно обслуживать два поезда «Ласточка», а на другом — пассажирский поезд из 20 вагонов.

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Поезда «Ласточки»МЖДМосква
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