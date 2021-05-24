Новый пункт экипировки поездов построили на станции Кусково МЖД

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Кусково Карта всех событий

Новый пункт экипировки для региональных «Ласточек» и пассажирских поездов построили на станции Кусково Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе компании.

В пункте экипировки будет производиться все необходимое для подготовки поездов в рейс. Здесь станут проходить экипировку 11 «Ласточек» и три пассажирских поезда сообщением Москва — Курск и Москва — Белгород. С 29 мая именно отсюда составы будут подаваться под посадку пассажиров на новый вокзал Восточный и на Курский вокзал.

Под новый пункт экипировки отведены два станционных пути, между которыми сделана площадка для обслуживания поездов. На одном пути можно одновременно обслуживать два поезда «Ласточка», а на другом — пассажирский поезд из 20 вагонов.

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