Стартовала продажа билетов на МАКС-2021

Фото: Александр Кожохин

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в Подмосковье. Продажа входных билетов для посещения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 стартовала на официальном сайте выставки. В продаже доступны билеты различных категорий: для специалистов, для посетителей, билеты на медиаплатформу.

— Возможность сэкономить, заблаговременно приобретая билеты, была востребована нашими гостями в предыдущие годы. Мы сохраняем эту практику, предлагая в предварительной продаже билеты для прохода на территорию выставочного комплекса по минимальной цене, — заявил заместитель генерального директора АО «Авиасалон» Владимир Советкин.

Помимо входных билетов, началась продажа парковочных талонов, дающих право на размещение легковых автомобилей и автобусов на специальных паркингах, располагающихся в непосредственной близости от выставочного комплекса.

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля 2021 года.

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