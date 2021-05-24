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«Раскорячилась»: Ковальчук рассказала о новом упражнении для ягодиц
Фото: www.instagram.com/juliakovalchuk/

«Раскорячилась»: Ковальчук рассказала о новом упражнении для ягодиц

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук поделилась новым упражнением, которое поможет прокачать ягодицы. Об этом она рассказала в Instagram-аккаунте.

— Я рабочую неделю начинаю с низкого старта, — отметила телеведущая, выложив фотографию в присяде перед зеркалом.

Звезда добавила, что если так «посидеть секунд 30», то будет хорошая тренировка для ягодиц.

Поклонники певицы порадовали ее своими неоднозначными комментариями, подчеркнув, что ей очень идет желтый цвет. «Вроде взрослая тетенька...мама уже...и так раскорячилась»; «Это самый бомбический спортивный костюм Цвет...цвет...он просто космос!»; «Очень странное фото».

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упражнениеЮлия Ковальчук«Инстаграм»
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