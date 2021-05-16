«Слишком маленький ребенок»: Юлия Ковальчук объяснила, почему прячет от публики дочь

Фото: Из личного архива Юлии Ковальчук

Певица Юлия Ковальчук стала мамой три года назад, но показать малышку она до сих пор так и не решилась. В Сети ходят ужасающие слухи, и поклонники артистки начали переживать за здоровье девочки. Ковальчук поспешила развеять все сплетни, объяснив, почему она прячет наследницу.

Как оказалось, звездная мама боится лишить девочку детства, потому старается оградить ее от внимания прессы и грязи, льющейся из социальных сетей, пишет Teleprogramma.pro.

— Я не хочу, чтобы обсуждали, на кого она похожа или непохожа, кем она будет или не будет. Она слишком маленький ребенок. Я хочу, чтобы у нее было детство, несвязанное с клоакой под названием «социальные сети». Я не смогу ее оградить от этого в дальнейшем, но и как можно дольше я буду ее от этого ограждать, — заявила Ковальчук в эфире передачи «Откройте, Давид» на канале «Москва 24».

Ранее Ковальчук пожаловалась на быстрый ритм жизни современного поколения.

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