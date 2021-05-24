Госдума рассмотрит возможность усиления уголовной ответственности за езду в пьяном виде

Фото: Пресс-служба Госдумы

Совет Государственной думы рассмотрит в первом чтении законопроект, который предлагает увеличить в России до трех лет срок за пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы в понедельник, 24 мая.

— Совет Думы принял решение вынести на рассмотрение Госдумы вопрос о повышении ответственности за пьяное вождение 25 мая, — говорится в сообщении.

Проект внесли в нижнюю палату парламента в начале апреля 2021 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для тех, кто ранее уже стал виновником ДТП в пьяном виде, будут увеличены штрафы до 500 тысяч рублей и уголовная ответственность до трех лет.

Читайте также: Депутат Госдумы предложил повысить лимит дохода для самозанятых при наличии у них детей