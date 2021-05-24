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Госдума рассмотрит возможность усиления уголовной ответственности за езду в пьяном виде
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума рассмотрит возможность усиления уголовной ответственности за езду в пьяном виде

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Совет Государственной думы рассмотрит в первом чтении законопроект, который предлагает увеличить в России до трех лет срок за пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы в понедельник, 24 мая.

— Совет Думы принял решение вынести на рассмотрение Госдумы вопрос о повышении ответственности за пьяное вождение 25 мая, — говорится в сообщении.

Проект внесли в нижнюю палату парламента в начале апреля 2021 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для тех, кто ранее уже стал виновником ДТП в пьяном виде, будут увеличены штрафы до 500 тысяч рублей и уголовная ответственность до трех лет.

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