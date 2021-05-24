Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Руй Витория возглавил московский футбольный клуб «Спартак»
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Руй Витория возглавил московский футбольный клуб «Спартак»

Кирилл Николаев

Спорт

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о приходе португальца Руя Витории на пост главного тренера команды. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили на сайте «красно-белых».

Ранее в своем Twitter-аккаунте «Спартак» анонсировал приход португальского специалиста. На кадрах видно, как российский гроссмейстер и болельщик «красно-белых» Ян Непомнящий рассказывает об игре в шахматы. В конце видео можно заметить флаг Португалии и фотографию Витории. Концовка ролика сопровождается фразой «Партия началась!».

Последним местом работы Витории был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» тренировал немецкий специалист Доменико Тедеско. При нем московский клуб занял второе место в чемпионате и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Читайте также: Матч за Суперкубок России по футболу состоится в Калининграде 17 июля

ФК «Спартак»главный тренерРПЛ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Все мнения
О проекте