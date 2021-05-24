Руй Витория возглавил московский футбольный клуб «Спартак»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о приходе португальца Руя Витории на пост главного тренера команды. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили на сайте «красно-белых».

Ранее в своем Twitter-аккаунте «Спартак» анонсировал приход португальского специалиста. На кадрах видно, как российский гроссмейстер и болельщик «красно-белых» Ян Непомнящий рассказывает об игре в шахматы. В конце видео можно заметить флаг Португалии и фотографию Витории. Концовка ролика сопровождается фразой «Партия началась!».

Последним местом работы Витории был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» тренировал немецкий специалист Доменико Тедеско. При нем московский клуб занял второе место в чемпионате и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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