Матч за Суперкубок России по футболу состоится в Калининграде 17 июля

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Матч между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» за Суперкубок России по футболу в 2021 году пройдет в Калининграде 17 июля. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

— РПЛ одобрила проведение национального Суперкубка в Калининграде, — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что окончательное утверждение будет достигнуто после обсуждения и согласования всех деталей с руководством стадиона. Также в качестве мест для проведения финала Суперкубка рассматривались «Лужники» (Москва), «Волгоград Арена» и «Мордовия Арена» (Саранск).

Кроме того, РПЛ утвердила положение о регламенте проведения матча за Суперкубок: в случае завершения основного времени вничью команды не будут играть дополнительное время, а сразу проведут серию пенальти.

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